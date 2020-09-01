В Баку запретят работу "манатных такси"

В Баку будет создана служба экспресс-такси.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий юридическим отделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмет Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, этот вопрос отражен в новой Концепции, которая обсуждается по инициативе Агентства: "Такси будут работать непосредственно по маршруту. После начала их работы будет прекращена деятельность такси, работающих неорганизованно по системе "1 манат". Экспресс-такси будут работать в сбалансированной для пассажиров форме".

Бабаев добавил, что в настоящее время поодиночке работают такси за "1 манат", которые, набирая пассажиров, занимаются перевозкой от одного пункта до другого: "Работу таких такси никто не регулирует, они заезжают и паркуются на автобусных остановках, создавая заторы на дорогах, что вызывает недовольство и тревогу у водителей и пассажиров".