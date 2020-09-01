Минобразования представит новые правила организации учебного процесса во время пандемии

В нынешней ситуации Министерство образования уделяет особое внимание санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и с самого начала процесса принимает серьезные меры по максимально эффективной организации образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал советник министра образования Эльнур Насибов, выступая на международном онлайн-форуме "Новые вызовы в образовании".

По его словам, министерство предложило дифференцированный подход с учетом площади школ, плотности учащихся, эпидемиологической ситуации на территории страны. Постановлением Кабинета министров № 312 от 29 августа 2020 года был установлен "График деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима".

Советник министра отметил, что дошкольное образование планируется начать с 15 сентября, в общеобразовательных учреждениях - сначала начальное, а затем среднее и полное среднее образование: "Министерство образования работает над временными правилами организации учебно-воспитательного процесса обучения в образовательных учреждениях и в течение 10 дней представит эти правила Кабинету министров. В то же время, принятие решений в соответствии с меняющейся ситуацией будет постоянно находиться в центре внимания министерства".