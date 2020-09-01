Представитель главы ИВ Масаллинского района задержан за выдачу незаконных справок

Начинается суд над представителем главы исполнительной власти, совершившим служебный подлог в Масаллинском районе.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Масаллинского района, в прокуратуре района было проведено расследование на основании информации о том, что представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Масаллинского района в административно-территориальном округе село Герибляр Эльвин Агаев предоставил справки для свободного передвижения различным лицам вопреки требованиям особого карантинного режима и указал в этих справках ложную информацию.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье УК 313 (служебный подлог) и проведено следствие.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Э.Агаев, явно превысив свои служебные полномочия, незаконно выдал справки отдельным лицам для свободного передвижения с нарушением требований особого карантинного режима.

18 августа Э.Агаеву было предъявлено обвинение по статье УК 313, в его отношении была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 августа 2020 года предварительное следствие по уголовному делу было завершено и дело было направлено для рассмотрения в Масаллинский районный суд.