Таможня Азербайджана предотвратила контрабанду 305 кг героина

Предотвращена контрабанда более 305 кг героина из Ирана в Казахстан через территорию Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК), на основании информации, поступившей в оперативное управление Главного таможенного управления Южного региона, на таможенном посту "Астара" был задержан грузовой автомобиль марки "Traktor" (27A455/56-10), за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Аразигожог Абдолраззаг Морадголи оглу.

В документах было указано, что в этом автомобиле транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Республику Казахстан перевозится "сельскохозяйственное оборудование - плуг".

Но при проверке указанного транспортного средства с использованием собаки кинологической службы в 12 из 22 единиц сельскохозяйственного оборудования было обнаружено в 598 упаковках 305 кг 289 гр героина.

По факту проводится расследование.