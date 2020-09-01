Улучшается водоснабжение 24 населенных пунктов в 15 регионах Азербайджана

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 августа 2020 года, начата реализация проектов в целях удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, а также улучшения обеспечение посевных площадей оросительной водой. В соответствии с распоряжением, предусмотрено бурение новых субартезианских скважин в 24 селах и поселках 15 районов Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", согласно распоряжению, в каждом из поселков Миль, Ени Миль и Мильабад Бейлаганского района будут пробурены субартезианские скважины. Проблема питьевой воды в этих населенных пунктах существует уже много лет. Население удовлетворяло свои потребности , используя воды из арыков, а также с использованием водовозов. В особенности данная проблема обострялась в летние месяцы.

Для обеспечения жителей сел чистой питьевой водой было решено использовать грунтовые воды. С этой целью на территории были проведены исследовательские работы и спроектировано использование пластовых вод с глубины 150 метров. Наряду с ОАО "Азерсу", в бурении субартезианских скважин задействованы специализированные в области бурения скважин организации SOCAR. По завершении работ по бурению в скважинах будут установлены насосы и трансформаторы, осуществлена их электрификация .

В настоящее время работа по бурению субартезианской скважины в поселке Мильабад находится на стадии завершения. На следующем этапе с помощью этих буровых установок будут пробурены субартезианские скважины в поселках Миль и Ени Миль. В целом до конца текущего года предусматривается завершить бурение субартезианских скважин в 24 населенных пунктах.

Реализация проектов позволит улучшить снабжение питьевой водой более 65 тысяч человек в 24 населенных пунктах 15 регионов и удовлетворить их потребности в оросительной воде. Отметим, что в рамках проектов, реализованных в прошлые годы по заказу ОАО "Азерсу", в различных регионах республики пробурено более 350 субартезианских скважин.