Не зарегистрированные в Баку компании такси нарушают права конкурентов

Для такси, действующих в Баку, должен быть определен единый тариф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий юридическим отделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмет Бабаев.

По его словам, согласно новой концепции обсуждается применение единых цен для всех такси.

"Агентство не намерено заниматься перевозками в сфере такси. Ведомство будет контролировать эту деятельность. Цена за километр проезда должна быть определена соответствующим государственным ведомством. Некоторые зарубежные компании действуют в Баку без какой-либо регистрации, и предоставляют услуги по более низкой цене, что мешает деятельности других компаний такси. На самом деле это не конкуренция, а нарушение прав другого предпринимателя. Все эти вопросы должны быть урегулированы и установлен единый тариф", - сказал Хикмет Бабаев.