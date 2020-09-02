Союз ветеранов СГБ поздравил АМИ Trend

Союз ветеранов Службы Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана поздравила АМИ Trend c 25-летним юбилеем.

"Сегодня исполняется 25 лет Информационному Агентству TRENDNEWS.

Trend, имеющий профессиональный коллектив, имеет свое место и стиль в современной азербайджанской прессе. Агентство, которое считается одним из ведущих новостных агентств на Кавказе и в Каспийском регионе, сегодня является одним из самых известных и читаемых местных информационных агентств за рубежом. Выражаем огромную благодарность агентству, которое проводит беспристрастную информационную политику, за постоянное внимание к нашей деятельности.

По случаю 25-летия поздравляем коллектив родного нам агентства и желаем им новых творческих успехов. С 25-летием!", - говорится в поздравлении.