Еще 400 граждан Азербайджана доставлены на родину из России
Еще 400 граждан Азербайджана доставлены на родину из России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, граждане въехали на территорию страны на автобусах через пропускной пункт "Самур" на границе с Россией.
Наши соотечественники были размещены на приемно-сортировочном пункте, созданном Министерством по чрезвычайным ситуациям на территории Гусарского района у границы с Российской Федерацией, вблизи погранично-пропускного пункта "Самур". Все прибывшие лица прошли соответствующий медицинский осмотр.
В приемно-сортировочном пункте созданы условия для одновременного размещения 1200 человек, полностью обеспечены санитарно-гигиенические требования, приняты все необходимые меры в связи с обеспечением питанием, гигиеническими средствами и т.д.
В пункте, оснащенном всем необходимым медицинским оборудованием, работают бригады профессиональных медиков МЧС. Граждане, прошедшие предварительное медицинское обследование на погранично-пропускном пункте, проходят повторное обследование в приемно-сортировочном пункте МЧС, обеспечивается временное размещение граждан в палатках на карантин.
При выявлении подозрительных симптомов, граждане эвакуируются в соответствующее специализированное местное медучреждение для уточнения диагноза.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре