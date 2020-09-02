В Баку построен новый пешеходный мост

В Баку сдан в эксплуатацию новый пешеходный мост на трассе Мардакян-Бузовна-Бильгя.

В связи с интенсивным движением на автомобильной дороге Мардакян-Бузовна-Бильгя и многочисленных обращений жителей, проживающих вдоль дороги, с целью обеспечения их безопасности (возле бывшего ОАО "Мардакянский бройлер") построен надземный пешеходный переход.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, специалисты агентства при участии местных органов исполнительной власти осмотрели территорию, выбрали наиболее оптимальную площадь и осуществили строительство надземного пешеходного перехода.

Общая длина пешеходного перехода, включая пандусы, составляет 180 метров. Для обеспечения комфортного передвижения пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, родителей с колясками на проезжей части установлены современные, в соответствии с международными стандартами, 80-метровые пешеходные пандусы.