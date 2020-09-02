В Баку установят электрические заправочные станции для «лондонских такси»

Для доставленных в Баку "лондонских такси" планируется установить электрические заправочные станции.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Они будут установлены в автопарке ООО "Бакинская служба такси" и международном аэропорту Гейдар Алиев: "В настоящее время эксплуатируются 50 такси модели "LEVC TX". Автомобили могут заряжаться как в домашних условиях, так и на специально оборудованных станциях в различных местах Баку и заправочных станциях "Azpetrol".

Отметим, что в страну доставлено 100 отвечающих современным стандартам новых "лондонских такси" модели LEVC TX с 6-местным салоном. Автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего можно поменять режим. А это означает сведение к нулю причинение вреда окружающей среде и экологии.

Такси, в которых широко применяются технологии Smart, являются безопасными как для водителей, так и для пассажиров. Так, автомобиль сам предупреждает водителя о предельной скорости на дороге. В случае если водитель потерял управление или изменил траекторию движения, специальные сенсоры передают ему соответствующую информацию.

Пассажирская кабина новых такси шире, чем в других "лондонских такси", и имеет шесть сидений. Автомобили оборудованы USB-портами, Wi-Fi и CPS.

Для минимизации контакта между водителем и пассажиром установлена стеклянная перегородка, что очень выгодно также с точки зрения изоляции и социальной дистанции в период пандемии.

В кабине есть специальный микрофон для связи с водителем, панель управления с шрифтом Брайля для незрячих пассажиров и справочное табло для лиц с ограниченным слухом. Автомобиль оснащен пандусом для лиц с физическими ограничениями.

Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.

Отметим также, что новые такси оснащены системой Android, что создает широкие возможности для водителей. Так, они могут управлять всем процессом через монитор.