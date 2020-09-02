В Азербайджане временно приостановят прием запросов по переводам учащихся

С 12 августа по сегодняшний день поступило 13 000 запросов по переводам учащихся.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщило Министерство образования.

Было отмечено, что прием запросов продлится до 11 сентября.

11 сентября в связи с началом нового учебного года и комплектованием классов прием запросов будет временно приостановлен.