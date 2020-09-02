https://news.day.az/society/1267385.html В Азербайджане временно приостановят прием запросов по переводам учащихся
В Азербайджане временно приостановят прием запросов по переводам учащихся
С 12 августа по сегодняшний день поступило 13 000 запросов по переводам учащихся.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщило Министерство образования.
Было отмечено, что прием запросов продлится до 11 сентября.
11 сентября в связи с началом нового учебного года и комплектованием классов прием запросов будет временно приостановлен.
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