В крупном маркете у продавщицы обнаружили коронавирус

В отдел полиции Гарадагского района поступила информация о том, что инфицированный коронавирусом гражданин покинул место жительства. Жительница района Э.Набиева с позитивным результатом теста на коронавирус проходила лечение в домашних условиях, однако нарушила требования и покинула дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники полиции района выявили, что женщина работает продавщицей в маркете "Гарадаг". Набиева была тут же доставлена домой, деятельность указанного маркета прекращена. 35 сотрудников магазина направлены в лечебные учреждения для тестирования.

В отношении Э.Набиевой возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1, она взята под контроль полиции.