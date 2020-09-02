Обнародован прогноз погоды на сентябрь в Баку

Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало прогноз погоды на сентябрь, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство.

В сентябре среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме, местами на 1-3 градуса выше нормы. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее.

В первые пять дней сентября ожидается стабильная погода без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 22-25 (ночью 18-23, днем 25-30, в отдельные дни до 32-35) градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-3 градуса выше нее.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме ( норма 12-23 мм).