Верховенство закона и соблюдение карантина стали залогом успеха Азербайджана против COVID-19

Коронавирус создал в нашем обществе непростую картину. Выход из этой ситуации возможен, если все люди будут действовать одинаково, синхронно и строго следовать правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете Министров.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, за приблизительно семимесячный период времени мы еще раз убедились, что в Азербайджане перед законом равны все граждане без исключения, независимо от социального статуса, общественного положения и различных титулов.

"Это очень важный фактор, поскольку равенство граждан перед законом создает справедливость. Поэтому нынешние достижения в борьбе с коронавирусом связаны со следующих принципах: обеспечении верховенства закона, равноправии граждан и соблюдения требований карантинного режима.

Наше общество достаточно образованное и обладает высоким интеллектом. Потому что за некоторым исключением большая часть общества в основном соблюдает рекомендации карантинного режима и ценит как верховенство закона, так и деятельность государственных органов, обеспечивающих правосудие", - отметил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, вторым важным моментом, благодаря которому был обеспечен успех борьбы с COVID-19 является оперативные и своевременные меры правительства нашей страны.

"Среди них можно перечислить создание медицинской индустрии, выделение специализированных больниц в короткие сроки, а также организацию качественного медицинского обслуживания. Это включает в себя привлечение в Азербайджан квалифицированных врачей из разных стран, их непосредственное участие в борьбе с коронавирусом и обмен опытом с нашими местными специалистами. Все вышеперечисленные меры в совокупности обеспечили сегодня наш общий успех", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов