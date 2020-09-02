В Азербайджане пройдет повторная регистрация на приемные экзамены по специальностям, требующим особых способностей

Абитуриентам (суббакалаврам), не зарегистрировавшимся в установленные сроки для участия в экзаменах по специальностям, требующим особых способностей, ВУЗ-ов и ССУЗ-ов, предоставлена еще одна возможность.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 2 и 3 сентября будут активны ссылки для регистрации на экзамены по приему на специальности ССУЗ-ов, требующие особых способностей, на базе 9-летнего общего среднего образования, а также на специальности ВУЗ-ов и ССУЗ-ов, требующие особых способностей, на базе 11-летнего полного среднего образования.

Абитуриенты (суббакалавры), которые зарегистрировались для участия в экзаменах по способностям в предыдущие даты, и которые были допущены экзаменационными комиссиями, не смогут пройти повторную регистрацию.

Ссылка на регистрацию для участия в экзаменах по способностям в рамках приема на специальности учреждений среднего специального образования на базе 9-летнего образования;

Ссылка на регистрацию для участия в экзаменах по способностям в рамках приема на специальности учреждений высшего и среднего специального образования на базе 11-летнего образования.

Абитуриенты, участвующие в экзаменах по способностям по музыкальному искусству и искусству театра, кино и хореографии, распечатывая пропускные листы, должны также распечатать и формы программ, в соответствии со специальностями. Абитуриент должен вписать в эту форму программу, которую будет исполнять, и представить ее комиссии, когда явится на экзамен. Пропускные листы будут размещены на сайте ГЭЦ после завершения регистрации.

В Центре напомнили, что регистрация для участия в экзаменах по способностям в рамках приема на специальности учреждений среднего специального образования на базе 9-летнего образования была проведена с 24 июля по 18 августа, а для участия в экзаменах по способностям в рамках приема на специальности учреждений высшего и среднего специального образования на базе 11-летнего образования - с 7 по 21 августа.