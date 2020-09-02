В Баку в море утонул 25-летний парень

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море (непляжная зона) на территории поселка Шувелян Хазарского района утонул один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Утонувшим в море (непляжная зона) на территории поселка Шувелян Хазарского района оказался Гахраманова Ульви Адыгёзаль оглу (1995 г.р.). Его тело было извлечено водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.