https://news.day.az/society/1267458.html В Азербайджане за сутки выявлено 154 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 139 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 154 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 139 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 154 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 139, скончались двое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 732 факта заражения коронавирусной инфекцией. 34 116 человек вылечились, 538 скончались, число активных больных - 2 078.
За последние сутки проведен 6 730 тестов на коронавирус, за минувший период - 935 396.
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