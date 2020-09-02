В Азербайджане за сутки выявлено 154 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 139, скончались двое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 732 факта заражения коронавирусной инфекцией. 34 116 человек вылечились, 538 скончались, число активных больных - 2 078.

За последние сутки проведен 6 730 тестов на коронавирус, за минувший период - 935 396.