https://news.day.az/society/1267476.html АМИ Trend отметило 25-летний юбилей - ВИДЕО
АМИ Trend отметило 25-летний юбилей - ВИДЕО
Прошло 25 лет с даты создания Агентства международной информации Trend.
Агентство заработало первого сентября 1995 года. Информационное агентство, обладающее профессиональным коллективом, занимает передовое место среди азербайджанских медиа-гигантов.
Телеканал ARB подготовил сюжет по случаю 25-летнего юбилея АМИ Trend.
В видеоматериале зрителям предоставлена информация о деятельности информационного агентства.
Телеканал ARB поздравил сотрудников АМИ Trend по случаю 25-летия.
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