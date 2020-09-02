https://news.day.az/society/1267476.html АМИ Trend отметило 25-летний юбилей - ВИДЕО

АМИ Trend отметило 25-летний юбилей - ВИДЕО

Общество, 2 сентября 2020 16:23 432
АМИ Trend отметило 25-летний юбилей

Прошло 25 лет с даты создания Агентства международной информации Trend.

Агентство заработало первого сентября 1995 года. Информационное агентство, обладающее профессиональным коллективом, занимает передовое место среди азербайджанских медиа-гигантов.

Телеканал ARB подготовил сюжет по случаю 25-летнего юбилея АМИ Trend.

В видеоматериале зрителям предоставлена информация о деятельности информационного агентства.

Телеканал ARB поздравил сотрудников АМИ Trend по случаю 25-летия.

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