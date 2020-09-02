Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Это, в том числе говорит о том, что ситуация в стране находится под контролем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

Он сообщил, что в связи с положительной динамикой заражения COVID-19 и необходимостью усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров за последний месяц принял несколько решений о смягчении режима карантина.

"Следующим смягчением стало постепенное открытие в стране учебных заведений. Кроме того, с 31 августа 10 городов и районов Азербайджана исключены из зоны действия ужесточенного режима карантина. Послабления вовсе не означают, что пандемия полностью пре. В некоторых европейских странах наблюдается рост числа инфицированных, и это побуждает нас проявить еще большую ответственность.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который постоянно думает о здоровье людей, также призывает граждан быть ответственными. И на открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом, глава государства, затронув этот вопрос, подчеркнул, что главная задачей является защита здоровья людей.

Президент Ильхам Алиев сказал, что благосостояние людей, их социальное положение и, конечно, здоровье являются для нас основным вопросом: "С самого начала - с первых дней пандемии я говорил, что здоровье людей является для нас приоритетным вопросом, и нам необходимо направить все усилия на решение данного вопроса. Естественно, в этом случае трудности в экономической сфере были неизбежны. Однако считаю, что в сравнении с другими странами в Азербайджане ситуация и в экономической сфере лучше. Нам хорошо известно, что в некоторых развитых странах экономический спад в период пандемии составил 10, 15, 20, 25 процентов. В том числе высок он в развитых европейских странах. В нашей же стране в результате принятых мер спад в экономике за 7 месяцев составил всего 2,8 процента. Считаю, что если учесть общую картину в мире, то это хороший показатель".

Решения, принятые в соответствии с ситуацией в стране, предпринятые шаги приносят свои плоды. В результате эффективности противоэпидемических мероприятий количество пациентов в пандемических больницах значительно сократилось. Таким образом, уже решено возобновить работу некоторых пандемических больниц в прежнем порядке. Некоторые больницы, зарезервированные под больницы особого режима, снова будут обслуживать население как обычные больницы.

Наряду с этим, от нас требуется высокая ответственность. Как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев: "Считаю, что если наши граждане и дальше будут ответственными, - должен отметить, что в последнее время мы действительно видим, чувствуем эту ответственность, что находит отражение в реальных результатах, - то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни.". По словам главы государства, чтобы добиться этого, конечно, ответственность граждан в настоящее время является первостепенным вопросом

Все мы должны быть ответственными, чтобы проводимая борьба продолжала давать результаты, и мы смогли выйти из нее победителями", - сказал Огтай Асадов.