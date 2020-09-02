В Азербайджане выпущена почтовая марка к 75-летию Победы над фашизмом

ООО "Azermarka" Министерства транспорта, связи и высоких технологий пустило в обращение почтовую марку, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Как сообщили Day.Az в министерстве, целью изготовления марки, является популяризация вклада Азербайджана в победу над фашизмом в 1941-1945 годах как среди местных, так и зарубежных филателистов. На марке изображен используемой в нефтедобыче рычаг станка-качалки, разбивающий шлем солдата вермахта, а на заднем плане - нефтяные башни тех лет. Изображение на марке подчеркивает, насколько была важна роль азербайджанской нефти и титанического труда нефтяников в победе над фашизмом.

Наряду с марками было подготовлено и выставлено на продажу 200 конвертов "Первого дня".