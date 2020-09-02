Продлен срок ареста бывшего замминистра культуры

Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего замминистра культуры Рафига Байрамова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Медины Багировой представление было удовлетворено.

Суд продлил срок ареста Р.Байрамова на 3 месяца.