Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 20-21 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, среди участников второго этапа экзаменов самый высокий результат по I группе специальностей - 400 баллов показали 12 абитуриентов. Один из них - выпускник средней школы №1 города Хырдалан набрал максимальные 700 баллов по итогам двух этапов (на первом этапе 300 баллов), что стало наилучшим результатом по первой группе специальностей. Второй лучший результат принадлежит выпускнику средней школы №297 Бинагадинского района Баку - 697 баллов (по первому этапу 300 баллов).

Наилучший результат по IV группе специальностей - 400 баллов показали 5 абитуриентов. Выпускник школы №178 города Баку по итогам двух этапов набрал максимальные 691.4 баллов. Второй самый высокий результат по IV группе принадлежит выпускнику школы №114 города Баку - 691.2.