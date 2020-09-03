В Азербайджане 14 человек были отстранены от экзаменов

Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром 20-21 августа.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 14 абитуриентов были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.