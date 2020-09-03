Из Казахстана доставили еще 24 граждан Азербайджана

Продолжаются меры по возвращению на родину граждан Азербайджана, которые в период пандемии COVID находились за рубежом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанское правительство доставило на родину еще 24 граждан, которые временно оставались в Казахстане в связи со служебной или личной поездкой из-за закрытия границ по причине угрозы распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Все граждане, отправленные паромами "Меркурий 1" (17 человек), "Профессор Гюль" (6 человек) и "Дагестан" (1 человек) "ЗАО "Азербайджанской Каспийское морское пароходство", сдали тест на COVID-19.

Отметим, что до сегодняшнего дня в страну паромами доставили 523 граждан Азербайджана.