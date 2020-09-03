https://news.day.az/society/1267627.html Более 2 тыс. учителей в Азербайджане сдают тестовый экзамен по математике и технологии
Более 2 тыс. учителей в Азербайджане сдают тестовый экзамен по математике и технологии
Сегодня в Азербайджане проводятся тестовые экзамены для учителей математики и технологии, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.
В экзаменах примут участие 2 396 кандидатов, которые за 90 минут должны решить 60 тестовых заданий.
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