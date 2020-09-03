В Азербайджане выделят 600 млн манатов на борьбу с COVID-19

На основании распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева за номером 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", для сохранения макроэкономической стабильности в условиях негативного воздействия пандемии в течение 2020 года, продолжения государственной поддержки пострадавших субъектов предпринимательства, финансирования мер по решению проблем занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в стране, из госбюджета на 2020 года Кабмину выделен 1 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственных и сводных бюджетов на 2021 год.

Мобилизованы финансовые ресурсы из госбюджета, государственных фондов и других источников, общий пакет поддержки предусмотрен в размере 3,5 миллиарда манатов и рассчитан примерно на 3,0 миллиона граждан.