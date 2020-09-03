Уголовное дело по факту отравления и смерти студентки в общежитии БГУ направлено в суд

Уголовное дело, возбужденное по статье 314.2. (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) по факту отравления и смерти в общежитии №2 БГУ Шекер Хасметовой (1999 г.р.), отравления Дильрубы Гулиевой и Гамиды Ибадовой (1998 г.р.), направлено в следственное управление Генпрокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время следствия были выявлены основательные подозрения в том, что исполнявший обязанности коменданта и директора студенческого городка Перваз Аскеров, халатно отнесся к служебным обязанностям, не обеспечил необходимое техническое обслуживание и правильную установку водонагревателей и дымовых труб к ним в общей ванной комнате, расположенной на первом этаже общежития, что по неосторожности привело к нанесению вреда здоровью 2 человек и смерти одного человека.

2 сентября 2020 года следствие по данному уголовному делу было завершено и передано в суд Ясамальского района.