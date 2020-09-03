https://news.day.az/society/1267687.html В Баку из магазина украли более 4 тыс. манатов
В Баку из магазина украли более 4 тыс. манатов
В Баку совершена кража из магазина.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отдела Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в краже 26 августа 4 200 манатов и 2 мобильных телефонов в одном из магазинов на территории района был задержан житель города Баку З.Азизов.
Проводится расследование.
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