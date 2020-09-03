ГЭЦ обратился к суббакалаврам, желающим учиться на архитектора

Абитуриенты (суббакалавры), желающие учиться на архитектора, для участия в экзаменах по способностям должны зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) до шестого сентября 2020 года, сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ.

В ГЭЦ отметили, что в конкурсе по приему на специальность "Архитектура" могут принять участие абитуриенты (суббакалавры), набравшие 200 и более баллов на вступительных экзаменах по I группе специальностей, а также получившие удовлетворительную оценку на экзаменах по способностям.

Абитуриентам, прошедшим регистрацию, позднее будет предоставлена информация о том, когда они смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен по способностям".

Информация по специальностям, требующим особых способностей (в том числе по архитектуре), представлена ​​в специальном выпуске журнала "Абитуриент", вышедшем в 2020 году.