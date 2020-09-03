Комитет рассмотрел вопрос о похищении 17-летней девушки в Барде

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей провел расследование в связи с похищением 17-летней девушки дважды женатым мужчиной в Бардинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала начальник отдела Юридического обеспечения Комитета Талия Ибрагимова.

По ее словам, Комитет немедленно связался с мониторинговой группой по гендерному насилию, насилию в отношении детей, созданной в местной исполнительной власти: "Председатель мониторинговой группы посетил эту семью. В то же время была проведена встреча с родителями девушки. Также были изучены мнения несовершеннолетней. Выяснилось, что 17-летняя девушка вышла замуж по собственному желанию, никакого давления на нее оказано не было. Факт похищения подтверждения не нашел. Девушке были объяснены ее права, затем состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием главы местной исполнительной власти. На этом заседании вновь были приглашены стороны, выслушаны мнения, сама девушка также приняла участие в этом заседании. На этом заседании с участием родителей еще раз были разъяснены все права девушки, а также ее право на обращение в связи со снижением брачного возраста. По имеющейся у нас информации, в настоящее время эта девушка подала заявление в орган опеки и попечительства о снижении брачного возраста на 1 год. В настоящее время этот вопрос рассматривается".

Завотделом отметила, что согласно законодательству, минимальный возраст вступления в брак - 18 лет. Только при наличии уважительных причин - разрешения органов опеки, попечительства этот возрастной предел может быть снижен на 1 год.

На основании Семейного Кодекса, если лицо, не достигшее совершеннолетия, живет под опекой другого человека, и родители не согласны с этим, они могут обратиться в суд. Только по решению суда, если оно соответствует интересам несовершеннолетнего, этот человек может быть взят из семьи, в которой находится, и возвращен родителям. Но родители в данном случае в суд не обратились. Девушка сама не захотела вернуться к родителям, обосновав это тем, что фактически создала семью.