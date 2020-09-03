Завтра в Баку сохранится стабильная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах ожидается слабый туман, ветер юго-восточный, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 29-32 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых людей.

На пляжах Абшерона юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра возможны переменные грозовые дожди, которые в течении дня постепенно прекратятся, в отдельных местах ливни, град.

Ночью 17-22, днем 29-33, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.