В столице Черногории открылась улица "Баку" - ФОТО
В столице Черногории - Подгорице, после работ по реконструкции и расширению открылась улица "Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии открытия улицы приняли участие представитель муниципалитета Подгорицы Иван Вукович, члены муниципалитета, сотрудники дипломатического представительства Азербайджана в Черногории, депутаты парламента Черногории и представители общественности страны.
После проведенных работ длина улицы "Баку" увеличена до 595 метров, она объединяет два важных городских проспекта - проспекты Михайло Лалича и Четински Пут. Последний является основным проспектом при въезде в город.
Напомним, что улица "Баку" открылась в 2013 году, тогда же в Королевском парке Подгорицы был установлен памятник выдающемуся азербайджанскому поэту и драматургу Гусейну Джавиду.
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