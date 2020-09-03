https://news.day.az/society/1267738.html Оглашено число наркозависимых лиц в Азербайджане
Оглашено число наркозависимых лиц в Азербайджане
В 2019 году на учете в лечебно-профилактических учреждениях Азербайджана в связи с наркоманией и токсикоманией состояло 33 170 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В 2018 году этот показатель составлял 31 659, в 2017 году - 30 343, в 2000 году - 14 114 человек.
В прошлом году 2 874 лицам был поставлен диагноз " наркомания" и "токсикомания".
Каждые 333,5 человек из 100 тысяч жителей страны заболели наркоманией и токсикоманией.
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