https://news.day.az/society/1267740.html В Азербайджане за сутки выявлено 167 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 148 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 167 случаев инфицирования коронавирусом - вылечились 148 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 167 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148, скончались трое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 899 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 264, скончался 541 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 094 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 869, в целом - 942 265 тестов.
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