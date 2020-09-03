В Азербайджане за сутки выявлено 167 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148, скончались трое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 899 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 264, скончался 541 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 094 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 869, в целом - 942 265 тестов.