В Азербайджане шестеро детей пострадали от укусов змей

В Азербайджане с 10 апреля от укусов змей пострадало 58 человек.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий токсикологическим отделением Центра токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов, передает Day.Az.

По его словам, из них шестеро детей. Больше всего вызовов в больницы в связи со змеиными укусами поступило в Ширване, Гаджигабульском, Евлахском, Бардинском, Шамахинском, Шамкирском, Товузском, Газахском, Кюрдамирском и Габалинском районах.

Магсудов также отметил, что в Азербайджане в достаточном количестве имеется резерв противоядий для использования во время змеиных укусов.

Заведующий отделением добавил, что с укусом каракурта в больницу обратились двое, скорпиона - один человек.

"В этом году не зафиксировано летальных исходов в результате укусов змей и насекомых. Также не наблюдается рост числа таких случаев, наоборот - снижение, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 65 таких случаев", - подытожил Азер Магсудов.