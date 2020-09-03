В Азербайджане создается "Центр охраны труда"

При Государственной службе инспекции труда министерства труда и социальной защиты населения проводится работа по созданию публичного юридического лица "Центр охраны труда", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство.

Центр будет оказывать консультационные услуги в сфере трудового права, охраны и безопасности труда.

В сферу деятельности центра будут входить проведение тренингов, внедрение на предприятиях стандартных норм и правил, сертификационный и инспекционный контроль, сертификация индивидуальных и коллективных средств защиты, аттестация рабочих мест.

"Центр охраны труда" создаст условия для расширения и совершенствования видов услуг в этом направлении.

На основе полученного заключения Международной организации труда разработан проект устава Центра, идут работы по его утверждению.