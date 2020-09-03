В отношении завотделом БТА Хикмета Бабаева приняты административные меры

"Подготовленный Бакинским транспортным агентством проект относительно урегулирования деятельности такси носит характер предложения, и преследует цель усовершенствовать деятельность в этой сфере".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате реализации проекта предполагается решение таких вопросов, как обеспечение безопасности, здоровья и комфорта пассажиров на более высоком уровне, а также улучшение условий труда водителей такси, повышение их социального благополучия и доходов, формирование профессионального отношения к деятельности такси, улучшение качества услуг, обеспечение прозрачности, усиление государственного контроля. В этой связи будет обеспечено исполнение требований постановления Кабмина № 73:

"В последние дни участники рынка и граждане отправляют многочисленные обращения в связи с проектом, делают предложения.

Доводим до сведения, что БТА приняло решение вести работу над проектом с учетом поступающих предложений. Заявление, сделанное заведующим отделом Бакинского Транспортного Агентства Хикметом Бабаевым - его личное мнение, не отражает позицию структуры, и в связи с этим мы принимаем соответствующие административные меры".