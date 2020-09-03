С прошлого месяца на территории Азербайджана стартовал охотничий сезон 2020-2021 годов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, желающие получить лицензию на охоту граждане Азербайджана должны обратиться в региональные отделения Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов.

Сроки и нормы охоты на диких зверей и птиц на территории Азербайджана в охотничьем сезоне 2020-2021 годов определены следующим образом:

- на кабана разрешено охотиться с 14 сентября 2020 года по 21 декабря 2020 года. Группе из трех человек разрешается добыть не более одного зверя;

- на кроликов разрешается охотиться с 16 ноября 2020 года по 11 января 2021 года. Квота на человека - две особи;

- на нутрию разрешено охотиться с 5 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года. На нее могут охотиться организации, имеющие хозяйства по разведению нутрий;

- на кулика (кроме белохвостого песочника, и малого крошнепа и некоторых других видов) можно охотиться с 14 сентября 2020 года по 23 ноября 2020 года. На человека приходится шесть птиц;

- на гуся (за исключением белобрового и красногрудого) можно охотиться с 12 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года. На человека приходится одна птица;

- на уток (кроме белоглазой черной утки, утки синеклювой, мраморного чирка) можно охотиться с 12 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года. Норма на человека не более четырех особей;

- на лысуху можно охотиться с 12 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года с ограничением не более шести птиц на человека;

- на вяхиря можно охотиться с 1 сентября 2020 года по 16 ноября 2020 года, убивая не более двух птиц на человека;

- на перепелов можно охотиться с 1 сентября 2020 года по 16 ноября 2020 года. Установленная квота - четыре птицы на человека;

- на дикого голубя можно охотиться с 1 сентября 2020 года по 16 ноября 2020 года. На человека приходится четыре особи.