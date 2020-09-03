Опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра

Оглашено расписание школьных телеуроков на четвертое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/), а также на странице телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.