https://news.day.az/society/1267844.html В Гяндже на стройке погиб рабочий
В Гяндже на стройке погиб рабочий
В Гяндже произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на стройплощадке на улице Таги Арани.
Житель села Беюк Зейзид Шекинского района Азер Юсибов 1991 года рождения погиб на месте происшествия от тяжелой черепно-мозговой травмы. Тело направлено на эксрпертизу.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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