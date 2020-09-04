В Азербайджане сегодня сдают экзамен около 2400 учителей

Сегодня проводятся экзамены для кандидатов, желающих работать учителями информатики и технологии, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство образования.

В экзаменах примут участие 2 383 кандидатов.

В течение 90 минут кандидаты должны ответить на 60 вопросов, из них 40 по специальности и 20 по стратегии и методике обучения.