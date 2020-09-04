https://news.day.az/society/1267879.html В Азербайджане сегодня сдают экзамен около 2400 учителей
В Азербайджане сегодня сдают экзамен около 2400 учителей
Сегодня проводятся экзамены для кандидатов, желающих работать учителями информатики и технологии, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство образования.
В экзаменах примут участие 2 383 кандидатов.
В течение 90 минут кандидаты должны ответить на 60 вопросов, из них 40 по специальности и 20 по стратегии и методике обучения.
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