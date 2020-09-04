В Азербайджане разрабатывается новая электронная услуга

Министерство труда и социальной защиты населения в рамках программы электронизации разрабатывает новую и расширенную электронную услугу "Пенсионный калькулятор".

Как сообщили Day.Az в министерстве, эта услуга позволит гражданам узнать в режиме реального времени, когда и на каких условиях будет назначена пенсия, предусмотренная законодательством.

Калькулятор предоставит информацию о дате возникновения права гражданина на трудовую пенсию по возрасту, возрасте выхода на пенсию, а также страховом стаже, необходимого для каждого из трех видов пенсии (по возрасту, инвалидности или утраты главы семьи), пенсионном капитале.

Новая электронная услуга будет предоставлена гражданам в течение ближайшего месяца.