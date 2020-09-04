https://news.day.az/society/1267933.html На юге Азербайджана увеличились запасы воды
На юге Азербайджана увеличились запасы воды
В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов из 37.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафаэль Мамедов.
По его словам, ожидается, что в целом данный процесс завершится к октябрю: "Эти водоемы были созданы в советское время, и уже пришли в непригодное состояние. В ближайшее время они вновь будут переданы в пользование. По завершении работ в 37 водоемах будут собираться 8 млн кубометров воды, что обеспечит орошение 3230 гектаров посевной площади".
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