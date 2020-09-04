На юге Азербайджана увеличились запасы воды

В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов из 37.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафаэль Мамедов.

По его словам, ожидается, что в целом данный процесс завершится к октябрю: "Эти водоемы были созданы в советское время, и уже пришли в непригодное состояние. В ближайшее время они вновь будут переданы в пользование. По завершении работ в 37 водоемах будут собираться 8 млн кубометров воды, что обеспечит орошение 3230 гектаров посевной площади".