В Исмаиллы возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на прокуратуру Исмаиллинского района.

В районной прокуратуре было проведено расследование на основании поступившей информации о незаконных действиях председателя Тирджанского муниципалитета Ахмеда Челебиева.

В результате расследования были установлены основания для подозрения в том, что Ахмед Челебиев в период работы в должности председателя муниципалитета в 2016-2020 годах передал Афлатуну Гасанову находящиеся в собственности муниципалитета 65 га, оформив арендный договор на основании ложных данных.