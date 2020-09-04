Минюст Азербайджана прокомментировало информацию об обязательствах по долгам граждан

Лица, осужденные за обязательства по долгам, не освобождаются от обязанности их исполнения.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, должно быть обеспечено исполнение долговых обязательств осужденными лицами: "Для этого осуществляется мониторинг на предмет принадлежащей им собственности. Если даже она не обнаруживается, то при осуществлении осужденным лицом определенных работ в исправительном учреждении, долг удерживается из его зарплаты. В целях доступности информации создана электронно-информационная система, в которую заносится информация о движимом и недвижимом имуществе, зарплате, пенсиях и стипендиях граждан".