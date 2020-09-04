https://news.day.az/society/1267967.html В Азербайджане приняты меры в отношении 12 чиновников
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 чиновников
В Азербайджане осуществляются серьезные меры в отношении исполнительных чиновников, проявляющие равнодушие и грубость в отношении к гражданам.
Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Замначальника управления отметил, что меры воздействия в отношении чиновников, допускающих нарушения в своей деятельности продолжаются: "Только за шесть месяцев этого года были приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения при исполнении своих служебных обязанностей. Эти меры будут продолжены".
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