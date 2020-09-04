Закрыто около 100 тысяч дел в связи с проблемными кредитами

В первом полугодии текущего года большинство судебных решений, направленных на исполнение, были связаны с проблемными кредитами в банках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил и.о. начальника отдела кредитных долгов Главного управления министерства юстиции Эмин Вейсов.

По словам собеседника, некоторые из них были отозваны банками.

"За шесть месяцев текущего года из 700 тысяч исполнительных дел, более половины были связаны с проблемными кредитами. Однако, после соответствующего указания главы государства о проблемных кредитах, было отозвано около 100 тысяч дел" - подытожил Эмин Вейсов.