Обнародован прогноз погоды на субботу в Баку

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, утром в отдельных местах полуострова ожидается слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 29-32 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

Завтраи в воскресенье на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых людей.

На пляжах Абшерона - юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ветер восточный.

Ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла.