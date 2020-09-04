В Бинагади проведена спецоперация в рамках борьбы с коррупцией

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Медико-социальной экспертной комиссии № 5 (Бинагади).

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

"По итогам расследования министерством труда и социальной защиты и Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана поступившей информации, Главное управление недавно провело операцию в Медико-социальной экспертной комиссии № 5 (Бинагади) Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации. В связи с этим в ближайшее время СМИ будет предоставлена подробная информация", - сказал Талыбов.