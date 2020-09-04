В Азербайджане разрабатывается мобильное приложение для должников

Главное управление исполнения судебных решений министерства юстиции разрабатывает мобильное приложение по учету информации о должниках.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного управление исполнения судебных решений министерства Фарид Эфендиев.

По его словам, в этом приложении отразится вся информация о должниках.

"Гражданин посредством данного мобильного приложения будет немедленно уведомлятся о применении в отношении него любого ограничения. Для снятия ограничения на выезд должника из страны в аэропорту Гейдар Алиев предусмотрен специальный киоск. Безусловно, гражданину лучше вовремя выплатить долг в добровольном порядке. Однако, если есть задержка и его выезд из страны ограничен, должник может выплатить долг до прибытия в аэропорт. Для этого существует определенная процедура. Согласно инструкции, если есть указание о снятии ограничения, исполнительный чиновник принимает соответствующее решение. Ограничение снимается в течение 24 часов. При этом, если долг будет выплачен в киоске аэропорта, ограничение будет снято немедленно", - подчеркнул Эфендиев.